بث مباشر | مشاهدة مباراة دورتموند وفولفسبورج في الدوري الألماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر ومشاهدة مباراة دورتموند وفولفسبورج في الدوري الألماني ، لحساب الجولة ال27، الثانية بعد جائحة فيروس كورونا.

يستضيف ملعب فولفسبورج “فولكسفاجن آرينا” هذا اللقاء، المقرر له في تمام الساعة 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية، 13:30 بتوقيت جرينيتش.

تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف” الذي غاب عن الجولة الماضية.

يدخل بوروسيا دورتموند هذه المباراة وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة مُطاردة بايرن ميونخ على الصدارة قبل الكلاسيكو المرتقب بينهما يوم الثلاثاء المقبل في الجولة ال28.

ويحتل فريق المدرب السويسري لوسيان فافر المرتبة الثانية في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 54 نقطة أقل من بايرن ميونخ المتصدر بأربع نقاط فقط، بينما يحتل فولفسبورج المركز السادس برصيد 39 نقطة.

ويضع فولفسبورج تركيزه على انهاء الموسم في المركز السادس، حيث يبتعد عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا بفارق 12 نقطة، ويلاحقه على المركز السادس فريق فرايبورج برصيد 37 في المركز السابع.

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وستشهد هذه المباراة غياب 6 لاعبين من صفوف بوروسيا دورتموند بداعي الإصابة، هم “إيمري تشان وماركو ريوس ورينا وشميلز وفيتسل وزاجادو”.

أما فولفسبورج فسيفتقد خدمات لاعبين أمثال “ويليام وجويلافوجي وكاراموكو وجيرهاردت وكاماتشو”.

فولفسبورج 0-0 دورتموند

ملعب فولكسفاجن (فولفسبورج)

الدوري الألماني (الجولة 27- الثانية بعد كورونا)

جارية الآن

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