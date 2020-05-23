بث مباشر | مشاهدة مباراة دورتموند وفولفسبورج في الدوري الألماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر ومشاهدة مباراة دورتموند وفولفسبورج في الدوري الألماني ، لحساب الجولة ال27، الثانية بعد جائحة فيروس كورونا.
يستضيف ملعب فولفسبورج “فولكسفاجن آرينا” هذا اللقاء، المقرر له في تمام الساعة 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية، 13:30 بتوقيت جرينيتش.
تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف” الذي غاب عن الجولة الماضية.
يدخل بوروسيا دورتموند هذه المباراة وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة مُطاردة بايرن ميونخ على الصدارة قبل الكلاسيكو المرتقب بينهما يوم الثلاثاء المقبل في الجولة ال28.
ويحتل فريق المدرب السويسري لوسيان فافر المرتبة الثانية في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 54 نقطة أقل من بايرن ميونخ المتصدر بأربع نقاط فقط، بينما يحتل فولفسبورج المركز السادس برصيد 39 نقطة.
ويضع فولفسبورج تركيزه على انهاء الموسم في المركز السادس، حيث يبتعد عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا بفارق 12 نقطة، ويلاحقه على المركز السادس فريق فرايبورج برصيد 37 في المركز السابع.
وستشهد هذه المباراة غياب 6 لاعبين من صفوف بوروسيا دورتموند بداعي الإصابة، هم “إيمري تشان وماركو ريوس ورينا وشميلز وفيتسل وزاجادو”.
أما فولفسبورج فسيفتقد خدمات لاعبين أمثال “ويليام وجويلافوجي وكاراموكو وجيرهاردت وكاماتشو”.
فولفسبورج 0-0 دورتموند
ملعب فولكسفاجن (فولفسبورج)
الدوري الألماني (الجولة 27- الثانية بعد كورونا)
جارية الآن
بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”
- أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة دورتموند وفولفسبورج ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري الألماني
- سيكون معكم في هذا البث المباشر “مهاب زايد” من مركز البث المباشر.
- نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل 30 ثانية للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.
- نبدأ معكم بتشكيلة الضيف دورتموند: في حراسة المرمى: بوركي، في خط الدفاع: بيتشك، هوملس، اكانجي، في خط الوسط: أشرف حكيمي، ديلاني، محمود داوود، جوريرو، في خط الهجوم: ثورجان هازرد، هالاند، براندت.
- تشكيلة فولفسبورج: في حراسة المرمى: كاستيلس، في خط الدفاع: مبابو، بونجراسيتش، بروكس، روسلايون، في خط الوسط: ستيفن، أرنولد، شلاجر، أدمير محمد، في خط الهجوم: جينزيك، فيجورست.
- قرر المدير الفني “لوسيان فافر” عدم البدء بنجم الفريق جادون سانشو لإراحته، رغم انه حل بديلاً في اخر 15 دقيقة من المباراة السابقة امام شالكه.
- تواجه الفريقين في 45 مناسبة بمختلف المسابقات، فاز دورتموند في 26 مباراة بينما انتصر فولفسبورج في 9، وسيطر التعادل على 10 مواجهات.
- “1 صافرة بداية المباراة من الحكم دانييل سيبيرت..
- “5 تبادل للكرات بين لاعبي الفريقين في منتصف الملعب بدون اي تهديد حقيقي على كلا المرميين.
- “10 توقف اللعب في هذه اللحظات بسبب اصابة لاعب خط وسط دورتموند “محمود داوود” بعد تدخل قوي من لاعب فولفسبورج.
- “14 محاولات متواصلة لدورتموند ولكن دفاع قوي حتى الآن من فولفسبورج.
- “15 تسديدة يسارية قوية من ثورجان هازرد من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الايمن للحارس كاستيلس.
- “24 عرضية رائعة من أدمير محمدي من الجهة اليسرى يرتقي لها المهاجم البولندي فيجورست ويضربها بالرأس ولكن تعلو المرمى.
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