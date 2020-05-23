بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وإنتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر ومشاهدة مباراة بايرن ميونخ وإنتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني ، لحساب الجولة ال27، الثانية بعد جائحة كورونا.

يستضيف ملعب بايرن ميونخ “آليانز آرينا” هذا اللقاء، المقرر له في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينيتش.

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”.

يدخل بايرن ميونخ هذه المقابلة وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة الابتعاد عن بوروسيا دورتموند في صدارة جدول ترتيب البوندسليجا، حيث يحتل الفريق البافاري المركز الأول برصيد 58 نقطة بفضل الفوز الصعب الذي حققه خارج قواعده أمام يونيون برلين في الجولة الماضية.

أما فريق إنتراخت فرانكفورت فلا يزال يترنح في النصف الثاني من الجدول، وتراجع الأسبوع الماضي إلى المركز ال13 برصيد 28 نقطة بسبب خسارته على ملعبه أمام مونشنجلادباخ بنتيجة 3/1.

ولم يفز إنتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني منذ يوم 7 فبراير الماضي عندما هزم أوجسبورج بخمسة أهداف دون رد، وتلقى بعد ذلك الفوز 4 هزائم متتالية.

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ويواصل اللاعب الإسباني خابي مارتينيز ابتعاده عن مباريات بايرن ميونخ للإصابة، ومن المحتمل غياب صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو بسبب إصابة في الكاحل، وكذا المدافع الألماني سولي ولاعب الوسط الفرنسي توليسو.

بينما يغيب المدافع الألماني المخضرم “ماركو روس” عن صفوف فرانكفورت للإصابة، وتوجد احتمالية بلحاق الثنائي “كوهر وباسينسيا” للقاء.

بايرن ميونخ 0-0 إنتراخت فرانكفورت

ملعب آليانز آرينا (ميونخ)

الدوري الألماني (الجولة 27- الثانية بعد كورونا)

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