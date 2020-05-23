رياضة | الزمالك يقترب من حسم ملف تجديد عقد كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 03:49 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقترب من حسم ملف تجديد عقد كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسؤولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور من تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

وينتهي عقد كارتيرون مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، حيث يسعى مسؤولو القلعة البيضاء للإبقاء على المدرب الفرنسي والذي قاد الفريق للتتويج بلقبي السوبر الإفريقي والسوبر المحلي، والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك وشقيقه أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة جلسة مع المدرب الفرنسي في حضور وكيله علي يحيى وكيل كارتيرون في فندق إقامته.

وتم التوصل خلال هذه الجلس إلى اتفاق مع المدرب السويسري لتجديد تعاقده مع الزمالك لمدة موسم أخر.

الجدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر يتوقف خلال هذه الفترة كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا.

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وفي سياق آخر فتح مجلس إدارة نادي الزمالك، الباب أمام الراغبين في التعاقد مع لاعبه الايفواري رزاق سيسيه، والمعار إلى صفوف الاتحاد السكندري خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وحدد رئيس نادي الزمالك مبلغ 3 مليون يورو، مقابل التخلي عن سيسيه نهاية الموسم الحالي.

وكان سيسيه قد انتقل إلى صفوف الاتحاد السكندري في صيف 2019، على سبيل الإعارة، على أن يعود إلى الزمالك الصيف المقبل.

يشار إلى أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء، كان قد عرض خدمات اللاعب على الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق.

وعلى الرغم من أن كارتيرون أثنى على قدرات سيسيه، إلا أنه رحب باستمراره في أي نادي آخر.

ويسعى مسؤولو الاتحاد السكندري للحصول على خدمات رزاق سيسيه بشكل نهائي، لكن مغالاة الزمالك قد تعرقل إتمام الصفقة.

وخاض رزاق سيسيه 68 مباراة مع الاتحاد السكندري طوال مسيرته معه الفريق الساحلي على فترات، وسجل 12 هدف وصنع 13 هدف.

أما في الفريق الأول لنادي الزمالك لعب 6 أهداف، وصنع هدف، بعد أن لعب في صفوف أسوان 17مباراة، وصنع هدفين وسجل هدف، إذ انتقل إلى القلعة البيضاء، في صيف 2017.