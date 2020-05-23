رياضة | إنتر ميلان يصدم باريس سان جيرمان بشأن إيكاردي

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 03:49 مساءً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يصدم باريس سان جيرمان بشأن إيكاردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه نادي إنتر ميلان الإيطالي صدمة قوية إلى نظيره نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم الفريق.

ويتواجد إيكاردي مع نادي باريس سان جيرمان حاليا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 70 مليون يورو.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن النادي الباريسي طلب من إنتر ميلان شراء عقد إيكاردي بشكل نهائي مقابل 50 مليون يورو بالاضافه إلى 10 مليون يورو كإضافات.

ولكن كشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي إنتر ميلان رفض العرض المقدم من باريس سان جيرمان لضم إيكاردي وطلب الحصول على مبلغ 60 مليون يورو بالاضافه إلى 10 مليون يورو كإضافات.

وقد شارك ماورو إيكاردي في 31 مباراة حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 20 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.

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ومن جانب آخر كشفت تقارير صحفية عالمية عن رغبة باريس سان جيرمان الفرنسي في الحصول على توقيع نجم الفريق الأرجنتيني ماورو إيكاردي بشكل نهائي علمًا بأنه يلعب معارًا من إنتر ميلان.

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو أن إيكاردي انضم إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء النهائي مقابل 75 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار فابريزيو رومانو إلى أن باريس سان جيرمان ليس على إستعداد لدفع 75 مليون يورو مقابل التعاقد مع إيكاردي في ظل الأزمة الراهنة بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأكد فابريزيو رومانو أن باريس سان جيرمان قدم عرضًا لإنتر ميلان تبلغ قيمته 50 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمكافآت من أجل التعاقد مع إيكاردي ملمحا إلى استمرار المفاوضات بين الناديين حتى الآن.