رياضة | هيجواين يرفض التعليق على اهتمام برشلونة بنجم إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 03:49 مساءً - انت الان تقراء خبر هيجواين يرفض التعليق على اهتمام برشلونة بنجم إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الأرجنتيني جونزالو هيجواين نجم هجون يوفنتوس الإيطالي والمنتخب الأرجنتيني التعليق على إهتمام برشلونة بالتعاقد مع مواطنه لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال هيجواين في تصريحات لفضائية TyC Sports الأرجنتينية:"كان عمري 18 عامًا عندما جاء ريال مدريد يبحث عني، ماذا كنت سأقول؟ لا، أنت لا تعرف ماذا سيحدث لك، هل رأيت؟ إنه وضع خطير للغاية بالنسبة لمارتينيز، لا أريد التعليق حتى لا أثير أي جدل".

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وأضاف:"عندما يأتي برشلونة للبحث عليك ومع وجود ميسي، لا أريد أن أكون مكان مارتينيز، من الصعب جدًا أن تقول لا لبرشلونة، الأمر متروك له لإتخاذ القرار الأفضل له ولمسيرته المهنية".

وتابع:"مسيرة مارتينيز في اتجاه تصاعدي، لقد أظهر بالفعل مزاياه في نادٍ كبير مثل إنتر ميلان، مارتينيز لديه كل المميزات التي تجعله مهاجماً للمنتخب الوطني".

واختتم هيجواين تصريحاته قائلاً:"السباق في كرة القدم ليس وردياً، يجب أن يكون مارتينيز قوياً، تأتي لحظات سيئة في كرة القدم وهذا هو المكان الذي يجب أن تكون فيه قويًا ذهنياً".