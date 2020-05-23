رياضة | قلق بين نجوم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 03:49 مساءً - انت الان تقراء خبر قلق بين نجوم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه توجد حالة من القلق والشك وعدم الإرتياح بين نجوم برشلونة في الوقت الحالي.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن هذه الحالة سببها هو عدم وجود يقين لدى أغلب اللاعبين في بقائهم مع الفريق الكتالوني.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى وجود العديد من التقارير التي ربطت نجوم النادي الكتالوني بأندية أخرى كما أنها تتحدث عن إمكانية دخولهم في صفقات يرغب النادي في عقدها على رأسها نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ولاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي وميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس الإيطالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ست لاعبين فقط في برشلونة مستقبلهم مضمون مع الفريق، وهم : ليونيل ميسي وتير شتجين وفرانكي دي يونج وجيرارد بيكي ولويس سواريز وإنسو فاتي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أنه ما عدا هؤلاء اللاعبين فإن كل لاعب في الفريق هناك إحتمالية لرحيله مع اختلاف النسب، حيث أن فرصة أنطوان جريزمان وسيرجيو بوسكيتس في البقاء أفضل من راكيتيتش وفيدال على سبيل المثال.