رياضة | نائب رئيس فينورد يمدح ميدو وحسام غالي

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 03:49 مساءً - انت الان تقراء خبر نائب رئيس فينورد يمدح ميدو وحسام غالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام خيدو فادير نائب رئيس نادي فينورد الهولندي بمدح المصريين الذين سبق لهم اللعب في الدوري الهولندي الممتاز من قبل.

وذكر فادير أن تجربة المصريين الذين تواجدوا في الدوري الهولندي من قبل كانت مميز وناجحة بشكل كبير جدا.

وأكد فاديرفي تصريحات تليفزيونية أن الثلاثي شريف إكرامي وهيثم فاروق وحسام غالي قدموا مستويات مميزة جدا وقت تواجدهم مع نادي فينورد وظهروا في الدوري الهولندي بشكل كبير جدا.

كما أشار خيدو فادير أيضا إلى أن تجربة أحمد حسام ميدو مع نادي أياكس أمستردام وحازم إمام مع جرافشاب كانت مميزة جدا والثنائي تألقوا بشكل كبير وواضح في الدوري الهولندي.

يذكر أن الحكومة الهولندية كانت قد قررت إلغاء بطولة الدوري الهولندي الممتاز في الأيام القليلة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

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وفي جانب آخر علق أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة على الأزمة المثارة مؤخرًا بين اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن والتي على أثرها قررت اللجنة الخماسية البدء في اتخاذ قرارا بفسخ التعاقد مع بريزنتيشن.

وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"الاتحاد المصري فسخ عقد بريزينتيشن لعدم سداد المستحقات المتأخرة واتوقع ان يتبع الاتحاد العديد من الأندية التي عانت في الفترة الأخيرة من عدم سداد الشركة الراعية في التواريخ المنصوص عليها في العقد".

وأضاف :"الاتحاد حصل على الضوء الأخضر باتخاذ هذه الخطوة قبل اتخاذها ده رأيي مش معلومة".

وزاد :"توقعت ان الوقت العصيب الذي مررنا به جميعا سيجعل الجميع يفكر في المصلحة العامة للدولة قبل مصلحة الأشخاص والأندية".

وأشار :"قرار عودة الدوري من عدمه تحول للأسف لصراع بين الأندية بدلا من ان يجتمع الجميع داخل غرفة واحدة ويتم اتخاذ القرار الأفضل لصالح مصر ولصالح الجميع داخل منظومة كرة القدم".