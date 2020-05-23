رياضة | تعرف على أول مبارة لبرشلونة بعد قرار الحكومة الإسبانية باستكمال الليجا

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 03:49 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على أول مبارة لبرشلونة بعد قرار الحكومة الإسبانية باستكمال الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وافقت الحكومة الإسبانية على استكمال مباريات الدوري الإسباني للموسم الحالي ٢٠١٩-٢٠٢٠ بعد التوقف الكبير بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأعطت الحكومة الإسبانية الضوء الأخضر إلى رابطة الدوري الإسباني "الليجا" بعودة مباريات الليجا بداية من ٨ يونيو المقبل.
وسيحل برشلونة ضيفًا على ريال مايوركا في الجولة الثامنة والعشرين من البطولة وذلك على ملعب مايوركا.
ومن المنتظر أن تعلن رابطة الليجا عن جدول مباريات الدوري الإسباني المتبقية.
وكان الدوري الإسباني قد توقفت بسبب انتشار فيروس كورونا والذي اجتاح العالم كله وتسبب في إيقاف النشاط الرياضي.
والجدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب الليجا برصيد ٥٨ نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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وافقت الحكومة الإسبانية على استكمال مباريات الدوري الإسباني للموسم الحالي ٢٠١٩-٢٠٢٠ بعد التوقف الكبير بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأعطت الحكومة الإسبانية الضوء الأخضر إلى رابطة الدوري الإسباني "الليجا" بعودة مباريات الليجا بداية من ٨ يونيو المقبل.
وكان الدوري الإسباني قد توقفت بسبب انتشار فيروس كورونا والذي اجتاح العالم كله وتسبب في إيقاف النشاط الرياضي.
والجدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب الليجا برصيد ٥٨ نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.