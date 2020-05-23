رياضة | مفاجأة.. برشلونة يكشف عن شروطه لرحيل أومتيتي

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 03:49 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. برشلونة يكشف عن شروطه لرحيل أومتيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي برشلونة الإسباني عن مطالبه للموافقة على رحيل الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة قرر بيع أومتيتي في الصيف القادم بسبب كثر الإصابات التي يتعرض لها وعدم استفادة النادي منه منذ انضمامه للفريق.

كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي إنتر ميلان الإيطالي أظهر اهتمام بضم أومتيتي في الصيف القادم لحاجة الفريق إلى تدعيم خط الدفاع في الموسم القادم.

وذكرت الصحيفة أن نادي برشلونة لا يمانع في انتقال أومتيتي إلى إنتر ميلان خاصة وأن النادي يريد ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر في الصيف.

وكشفت الصحيفة عن شروط نادي برشلونة لبيع أومتيتي وهي أن تكون الصفقة بيع نهائي وليس إعارة بالاضافه إلى أن النادي لا يمانع في بيع اللاعب مقابل 30 مليون يورو فقط ليسهل الأمور على إنتر ميلان.

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وفي سياق آخر يأمل نادي برشلونة في التخلص من نجم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة خوفا من تفاقم أزماته سواء على مستوى الإصابات.

وتزعم التقارير أن برشلونة مستعد لتكبد خسارة مالية فادحة عند بيع اللاعب، سعياً من إدارة الفريق للتخلص من اللاعب خلال الصيف القادم.

ووفقاً لشبكة "توتو ميركاتو" الإيطالية، فإن إدارة نادي برشلونة لا تمانع في رحيل ديمبلي في الصيف القادم، مقابل مبلغ 42 مليون يورو.

وأكدت الشبكة الإيطالية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هو النادي الوحيد المهتم بخدمات ديمبلي خلال الوقت الحالي.

ويريد برشلونة بيع اللاعب بأي ثمن خلال الفترة المقبلة، بعد أن ضجرت إدارة الفريق من الإصابات المتتالية التي تلاحق اللاعب، وكان آخرها قطع في أوتار الفخذ، خلال فبراير الماضي.

وتستهدف إدارة البارسا النجمين، "لاوتارو مارتينيو" مهاجم إنتر ميلان، والبرازيلي "نيمار دا سيلفا" نجم باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات القادمة، وبالتالي تحاول الإدارة جمع الأموال اللازمة لتلك الصفقتين.

جدير بالذكر أن ديمبلي انضم لبرشلونة في صيف عام 2017 قادماً من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل 105 مليون يورو، بالإضافة لمبلغ 40 مليون يورو أخرى كمتغيرات.