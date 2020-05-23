رياضة | تطور جديد في مفاوضات ميلان مع ريال مدريد لضم مهاجمه

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 03:49 مساءً - انت الان تقراء خبر تطور جديد في مفاوضات ميلان مع ريال مدريد لضم مهاجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إصرار نادي ميلان الإيطالي على التعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع "ديفنسا سينترال" الإسباني بأن نادي ميلان لا يزال لديه الأمل في التعاقد مع المهاجم الصربي في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث قدم عرضًا لنادي ريال مدريد.

الموقع أشار إلى أن عرض ميلان لريال مدريد ينص على استعارة يوفيتش لمدة موسمين مع أحقية الشراء مقابل ٤٥ مليون يورو.

وتابع الموقع الإسباني بأن النادي الملكي يرفض فكرة رحيل المهاجم الصربي بهذه الطريقة والتي ستكبده خسارة ١٥ مليون يورو.

وأضاف الموقع بأن ريال مدريد طلب من ميلان رفع قيمة المالية للموافقة على انتقال مهاجمه إلى النادي الإيطالي.

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ومن جانب آخر أشارت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد لا يزال بفكر في التعاقد مع السنغالي ساديو ماني، جناح ليفربول خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع "le10Sport" الفرنسي، فإن ريال مدريد يصعب عليه التعاقد مع كيليان مبابي في هذا التوقيت، واتجهت أنظاره نحو ساديو ماني.

وتابع الموقع، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، يرغب في ضم ماني ويعلم جيداً أنه سيكون إضافة قوية للفريق في الخط الأمامي، وسيشكل ثنائي قوي مع البلجيكي إدين هازارد.

وينتهي عقد ماني مع ليفربول في عام 2022، لذلك يرى زيدان أن التعاقد مع ماني سيكون متاح عن التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وشارك ماني مع ليفربول في 26 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، تمكن من تسجيل 14 هدف وصنع 7 أخرين.