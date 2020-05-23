رياضة | اتحاد الكرة: عودة الدوري تحتاج إلى ما يقرب من ٩٠ مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 03:49 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة: عودة الدوري تحتاج إلى ما يقرب من ٩٠ مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، على أن استمرار الدوري الممتاز أو إلغاؤه هو قرار مر.

وتابع في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"لكي يتم استكمال الدوري المصري، لا بد أن يتم إقامة المباريات في ملاعب محددة".

وتابع :"تحدثت مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة بأن الفرق تحتاج إلى معسكرات مغلقة تصل إلى 80 يوم وهو ما يعني تكاليف باهظة للإقامة والتي تصل إلى 72 مليون جنيه".

وزاد :"سيتم إقامة الدوري على ملاعب محددة في حالة عودة الدوري".

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وأشار :"المباريات ستكلف اتحاد الكرة 2 مليون وربع المليون جنيه، بالإضافة إلى المساحات".

وزاد :"جلسنا لكي نقوم باحتساب التكاليف مع رئيس اللجنة الخماسية وجدنا أنها تصل إلى ٩٠ مليون جنيه تقريبا".

وواصل :"عقب عيد الفطر المبارك سنحصل على الضوابط الخاصة بعودة النشاط من قبل وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة، وسنقوم بإعطاء القرار سواء باستئناف النشاط من عدمه".

وأكمل :"سيتم استئناف الدوري بشكل دقيقة جدا عقب إجازة عيد الفطر المبارك".