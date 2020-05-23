رياضة | اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة تتحدى قرار "الأوليمبية"

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 03:49 مساءً - انت الان تقراء خبر اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة تتحدى قرار "الأوليمبية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في سابقة تعد الأولي من نوعها داخل أروقة الاتحادات الرياضية قامت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة الطائرة بتحدي قرار اللجنة الأوليمبية ، علي الرغم أن مجلس إدارة الاتحاد هو لجنة مؤقتة اصدرت اللجنة الأوليمبية قرارها بتعينها لإدارة الاتحاد لحين عقد أول جمعية عمومية عادية لإجراء الانتخابات ، حيث قام سامح حمدي رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة بنشر إعلان في الصفحة الثامنة بجريدة الجمهورية فى العدد رقم ٢٤٢٥٤ الصادر يوم الجمعة الموافق ٢٢ مايو الجارى حدد فيه يوم 26 يونيو المقبل موعدا لعقد الجمعية العمومية غير العادية للنظر في التعديلات المقترحة علي لائحة النظام الأساسي للاتحاد ، في الوقت الذي قامت اللجنة الأوليمبية بتاريخ 20 مايو الجارى بإرسال خطاب إلي اتحاد الكرة الطائرة يفيد ببطلان عقد الجمعية التى تحدد موعدا لها قبل أربعة أيام من بداية السنة المالية في 1 يوليو.

وأرجعت اللجنة الأوليمبية سبب البطلان إلي تصويت أندية لا تتوفر فيها النسبة المقررة لحضور الجمعية لعدم إنتهاء الموسم الرياضي ، ومن ثما يشوب أصواتها البطلان ، فضلا عن أن تصويت مركز الشباب التي تعد بقوة القانون رقم 7 لسنة 2020 خارج منظومة مبادئ الميثاق الأولمبي والتزامات القانونية و هو الأمر الذي يثير شبهة بطلان دعوتها للتصويت في حالة عقدها في الموعد الذي حدده الاتحاد ، لذلك طالبت اللجنة الأوليمبية بعقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بعد الإنتهاء من التصنيف الذى يتم البدء فيه إعتبارا من الأول يوليو واستقرار تصنيف الاتحاد علي الأندية المحقق للنسبة المقررة لهذا الموسم لكي تكون عضوا بالجمعية العمومية.

وكان رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد قد أرسل دعوات وخطابات رسمية مسجلة بعلم الوصول عبر البريد إلى أعضاء الجمعية العمومية علي التصنيف السابق التي تضم أندية و مراكز شباب معا ، فضلا عن قيامه نشر إعلان مدفوع الأجر عن الجمعية التى قامت اللجنة الأوليمبية بإبطالها مسبقا ، مما يعد ذلك بمثابة إهدار للمال العام والذى يتشدق رئيس اللجنة المؤقتة الاتحاد بأنه يعمل على ترشيد النفقات بعد قيامه بفصل ١٨موظفا بالاتحاد رغم عدم إنتهاء الموسم بحجة أنهم يعملون فى لجان الاتحاد المختلفة ، وأصبح ليس لهم عملا فى الوقت الراهن على حد قوله .