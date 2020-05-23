رياضة | موعد مباراة بوروسيا دورتموند وفولفسبورج اليوم السبت في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 03:49 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة بوروسيا دورتموند وفولفسبورج اليوم السبت في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الكرة في العالم واحدة من المباريات القوية في بطولة الدوري الألماني تجمع نادي بوروسيا دورتموند ومضيفه فولفسبورج ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من البوندسليجا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي فولفسبورج ونظيره فريق بوروسيا دورتموند اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني الممتاز في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة بين نادي فولفسبورج امام نظيره فريق بوروسيا دورتموند اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الألماني الممتاز في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة علي قناة 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الألماني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن بطولة الدوري الألماني الممتاز قد عادت من جديد بعد أن توقفت لمدة شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.