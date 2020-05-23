رياضة | بعد خسارته في "البلاي ستيشن".. تركي آل الشيخ يداعب متابعيه: "حد يشترى شاشة استخدام نص شوط" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 03:49 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد خسارته في "البلاي ستيشن".. تركي آل الشيخ يداعب متابعيه: "حد يشترى شاشة استخدام نص شوط" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اضطر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الأسباني، لكسر التلفاز الذي كان يعرض المباراة الخيرية في لعبة "البلاي ستيشن" مع صديقه سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السابق، وذلك بعدما تلقى تركي هدفين في دقائق معدودة.

من جهته، داعب تركي متابعينه عندما كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن هناك حالة شغب شهدتها المباراة، وأن هناك تليفزيون استخدام نص شوط، لاسيما بعد كسر الشاشة أثناء خسارته.

وعلى الفور، ألقى آل الشيخ قبضة "البلاي ستيشين" التي كان يلعب بها نحو شاشة التلفاز لحظة استقبال شباكه للهدف الثاني، مما أدى إلى تحطيم التلفاز وإيقاف المباراة وسط ضحكات آل سويلم، وأرجع آل الشيخ تلقيه لهدفين لعطل في القبضة التي يلعب بها.

وكان هناك تحدي في مباراة خيرية عن لعبة البلاى ستيشن ، حيث جمع تركى آل الشيخ 6 ملايين ريال لصالح إحدى المراكز الخيرية لمواجهة فيروس كورونا.

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وقد أعلن عدد من نجوم كرة القدم العالميين، دعمهم للمستشار تركى آل الشيخ ومالك نادى ألميريا الإسباني، فى مباراة تحدى البلاي ستيشن، وقدموا عددا من مقاطع الفيديوهات لدعم وتشجيع تركى، وأبرزهم ميسى، وروبرتو كارلوس، وعدد من نجوم العالميين

كما ساند نجوم الفن عبر موقع التواصل الأجتماعى "تويتر"، المستشار تركى آل الشيخ بين فريقي ألميريا والنصر.

وقدم النجم محمد هنيدى الدعم والتشجيع للمستشار قائلاً: "محتاج مدرب يا أبو ناصر.. أنا حاضر".

كما دعم النجم عمرو دياب المستشار تركي آل الشيخ: "ماتش جامد شد حيلك ودايما سباق بالخير".

وشجع النجم محمد حماقي، تركي آل الشيخ، عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "دايمًا سباق بالخير يا أبو ناصر، أما بالنسبة للمبارة أنت لعيب كبير وأنا شوفت بنفسي، وبشجع ألميريا".