رياضة | سبب ابتعاد نجم بيراميدز عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 03:49 مساءً - انت الان تقراء خبر سبب ابتعاد نجم بيراميدز عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ابتعد نجم بيراميدز اف سي عن الانتقال إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما كان قريبا للغاية من الانضمام للقلعة الحمراء ليكون البديل المثالي لأحمد فتحي.

وقرر رجب بكار قرر البقاء مع بيراميدز، وغلق الباب نحو الانتقال للنادي الأهلي في الصيف.

وأضاف المصدر، أن سبب ابتعاد اللاعب عن القلعة الحمراء هو تأخر النادي الأهلي في فتح باب التفاوض معه، رغم التقارير التي ربطت بينه وبين الأهلي مؤخراً.

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وانتشرت عدة تقارير في وقت سابق، حول رغبة الأهلي في الإعتماد على بعض الأسماء ذات السن الصغيرة في هذا المركز، وهو ما لا يتوفر في بكار، صاحب الـ30 عاماً.

كما تفكر إدارة الأهلي في تصعيد بعض اللاعبين الصاعدين في مركز الظهير الأيمن، سعياً من الإدارة لتخفيض النفقات، في ظل الأزمة المالية بسبب فيروس كورونا.

من جهة أخرى، أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن إدارة الفريق لم تتلق أية عروض رسمية لشراء رجب بكار خلال الفترة المقبلة.