رياضة | ديمبلي في طريقه للرحيل عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 03:49 مساءً - انت الان تقراء خبر ديمبلي في طريقه للرحيل عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمل نادي برشلونة في التخلص من نجم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة خوفا من تفاقم أزماته سواء على مستوى الإصابات.

وتزعم التقارير أن برشلونة مستعد لتكبد خسارة مالية فادحة عند بيع اللاعب، سعياً من إدارة الفريق للتخلص من اللاعب خلال الصيف القادم.

ووفقاً لشبكة "توتو ميركاتو" الإيطالية، فإن إدارة نادي برشلونة لا تمانع في رحيل ديمبلي في الصيف القادم، مقابل مبلغ 42 مليون يورو.

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وأكدت الشبكة الإيطالية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هو النادي الوحيد المهتم بخدمات ديمبلي خلال الوقت الحالي.

ويريد برشلونة بيع اللاعب بأي ثمن خلال الفترة المقبلة، بعد أن ضجرت إدارة الفريق من الإصابات المتتالية التي تلاحق اللاعب، وكان آخرها قطع في أوتار الفخذ، خلال فبراير الماضي.

وتستهدف إدارة البارسا النجمين، "لاوتارو مارتينيو" مهاجم إنتر ميلان، والبرازيلي "نيمار دا سيلفا" نجم باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات القادمة، وبالتالي تحاول الإدارة جمع الأموال اللازمة لتلك الصفقتين.

جدير بالذكر أن ديمبلي انضم لبرشلونة في صيف عام 2017 قادماً من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل 105 مليون يورو، بالإضافة لمبلغ 40 مليون يورو أخرى كمتغيرات.