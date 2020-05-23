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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خسارته في "البلاي ستيشن".. تركي آل الشيخ يداعب متابعيه: "حد يشترى شاشة استخدام نص شوط" (فيديو) والان مع التفاصيل
السبت 23 مايو 2020
اضطر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الأسباني، لكسر التلفاز الذي كان يعرض المباراة الخيرية في لعبة "البلاي ستيشن" مع صديقه سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السابق، وذلك بعدما تلقى تركي هدفين في دقائق معدودة.
من جهته، داعب تركي متابعينه عندما كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن هناك حالة شغب شهدتها المباراة، وأن هناك تليفزيون استخدام نص شوط، لاسيما بعد كسر الشاشة أثناء خسارته.
وعلى الفور، ألقى آل الشيخ قبضة "البلاي ستيشين" التي كان يلعب بها نحو شاشة التلفاز لحظة استقبال شباكه للهدف الثاني، مما أدى إلى تحطيم التلفاز وإيقاف المباراة وسط ضحكات آل سويلم، وأرجع آل الشيخ تلقيه لهدفين لعطل في القبضة التي يلعب بها.
في أحداث شغب بسيطة ... بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة ... لسا المباراة ما انتهت pic.twitter.com/NrNjZ2jbVD— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh)
في أحداث شغب بسيطة ... بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة ... لسا المباراة ما انتهت pic.twitter.com/NrNjZ2jbVD— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 22, 2020
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