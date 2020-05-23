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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة ينفي انباء اعارة اومتيتي للانتر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020
كشفت تقارير صحف اسبانية، عن تطور جديد بشأن مستقبل الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة خلال الموسم المقبل.
وكانت تقارير صحفية قد افادت ان انتر يرغب في اقحام اومتيتي ضمن صفقة لاوتارو مارتينيز، لكن على سبيل الاعارة مع احقية الشراء.
لكن وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن مصدر داخل برشلونة، نفى موافقة النادي على هذا الأمر، مؤكدة أن أومتيتي لن يرحل إلا من خلال بيع نهائي.
وأوضحت، إذا أراد برشلونة تسهيل الأمور على إنتر لضم أومتيتي، فإنه سيسمح برحيله مقابل 30 مليون يورو فقط".
يذكر ان البرشا كان قد حدد ثمن التخلي عن الفرنسي المخضرم مقابل 50 مليون يورو.
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