شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيدان سيختار بين هازارد وفينيسيوس للفترة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020 اشارت صحيفة الاس الاسبانية الى ان المدير الفني افرنسي لنادي ​ريال مدريد​ ​زين الدين زيدان​ سيكون مجبراً على الاختيار بين لاعبيه البلجيكي ​ايدين هازارد​ و​فينيسيوس جونيور​، حيث اعتبرت الصحيفة ان زيدان لا يمكنه الاحتفاظ بالثنائي وان عليه الاختيار بينمها، لان واحد منهما فقط سيلائم خطط زيدان، حيث لا يمكن للمدرب الفرنسي الاعتماد عليهما معاً على ارض الملعب.

واضافت الصحيفة ان هازارد وفينيسيوس لم يتواجدا معاً في الملعب سوى في 87 دقيقة ، 9 دقائق أمام باريس سان جيرمان في حديقة الأمراء، و23 أمام كلوب بروج في مباراة دوري أبطال أوروبا، و30 أمام ليفانتي، و25 أمام بيتيس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيدان سيختار بين هازارد وفينيسيوس للفترة القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.