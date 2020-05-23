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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوتشيتينو: ظننت انني سأخلف مورينيو في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020
اعرب ماوريسيو بوتشيتينو مدرب نادي توتنهام السابق، عن رغبته في العودة مجدداً لمجال التدريب وخاصة الى الدوري الانكليزي الذي يعتبره الافضل في الدوريات الخمسة.
ويعتبر الأرجنتيني من الاهداف الرئيسية لنادي نيوكاسل الذي يستعد لاحداث ثورة في صفوف الفريق تحت قيادة صندوق الاستثمار السعودي.
وقال بوتشيتينو لشبكة "سكاي سبورتس":" أحب إنكلترا ورغبتي هي الاستمرار هناك، وكذلك لا أمانع الانتقال لدولة أخرى وانتظار ما سيحدث".
وأضاف:" أنا جاهز للعودة، لقد تعلمنا الكثير من تجاربنا في إسبانيول وساوثامبتون وتوتنهام، لدينا الكثير لنقدمه للناس الذين سيثقون بنا في المستقبل".
وأما عن نيوكاسل:" اتطلع لتغيير اسلوبي، الاكثر اهمية في كرة القدم الناس والمشجعون وراء كل فريق، انهما الهيكل الأساسي لكل مؤسسة ناجحة".
وعن تعيين جوزيه مورينيو بدلاً منه في توتنهام:" علاقتي معه جيدة منذ عملي في إسبانيول، يومها أعطاني زجاجة من النبيذ وقميصين لريال مدريد، أخبرني أنهما لأطفالي".
وتابع:" ظننت أنني سأحل محله في ريال مدريد، ولكن الامور انقلبت رأساً على عقب وجاء بدلاً مني في توتنهام، انا سعيد جداً بتعيينه بدلاً مني".
اما عن الخسارة من ليفربول:" استحقينا نتيجة أفضل، قدمنا اداء افضل منهم".
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