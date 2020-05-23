بوتشيتينو: ظننت انني سأخلف مورينيو في ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020

اعرب ماوريسيو ​بوتشيتينو​ مدرب نادي ​توتنهام​ السابق، عن رغبته في العودة مجدداً لمجال التدريب وخاصة الى ​الدوري الانكليزي​ الذي يعتبره الافضل في الدوريات الخمسة.



ويعتبر الأرجنتيني من الاهداف الرئيسية لنادي نيوكاسل الذي يستعد لاحداث ثورة في صفوف الفريق تحت قيادة صندوق الاستثمار السعودي.

وقال بوتشيتينو لشبكة "سكاي سبورتس":" أحب إنكلترا ورغبتي هي الاستمرار هناك، وكذلك لا أمانع الانتقال لدولة أخرى وانتظار ما سيحدث".

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وأضاف:" أنا جاهز للعودة، لقد تعلمنا الكثير من تجاربنا في إسبانيول وساوثامبتون وتوتنهام، لدينا الكثير لنقدمه للناس الذين سيثقون بنا في المستقبل".

وأما عن نيوكاسل:" اتطلع لتغيير اسلوبي، الاكثر اهمية في كرة القدم الناس والمشجعون وراء كل فريق، انهما الهيكل الأساسي لكل مؤسسة ناجحة".

وعن تعيين جوزيه مورينيو بدلاً منه في توتنهام:" علاقتي معه جيدة منذ عملي في إسبانيول، يومها أعطاني زجاجة من النبيذ وقميصين لريال مدريد، أخبرني أنهما لأطفالي".

وتابع:" ظننت أنني سأحل محله في ريال مدريد، ولكن الامور انقلبت رأساً على عقب وجاء بدلاً مني في توتنهام، انا سعيد جداً بتعيينه بدلاً مني".

اما عن الخسارة من ليفربول:" استحقينا نتيجة أفضل، قدمنا اداء افضل منهم".