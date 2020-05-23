- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتر يرفض عرض سان جيرمان لضم ايكاردي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020
يعمل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويلعب إيكاردي مع البي اس جي معارًا من النيراتزوري حتى نهاية الموسم الحالي، مع أحقية الشراء مقابل 70 مليون يورو.
وكانت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" قد افادت ان النادي الفرنسي قدم عرضًا لضم إيكاردي مقابل 50 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كإضافات.
لكن وبحسب صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت"، فإن إدارة الإنتر قد رفضت العرض، اذ طلبت من نظيرتها الفرنسية رفع عرضها الى 60 مليون يورو بالاضافة الى 10 ملايين للموافقة على رحيل نجم التانغو.
كانت هذه تفاصيل خبر انتر يرفض عرض سان جيرمان لضم ايكاردي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.