انتر يرفض عرض سان جيرمان لضم ايكاردي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020

يعمل نادي باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي على التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ويلعب إيكاردي مع البي اس جي معارًا من النيراتزوري حتى نهاية الموسم الحالي، مع أحقية الشراء مقابل 70 مليون يورو.

وكانت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" قد افادت ان النادي الفرنسي قدم عرضًا لضم إيكاردي مقابل 50 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كإضافات.

لكن وبحسب صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت"، فإن إدارة الإنتر قد رفضت العرض، اذ طلبت من نظيرتها الفرنسية رفع عرضها الى 60 مليون يورو بالاضافة الى 10 ملايين للموافقة على رحيل نجم التانغو.