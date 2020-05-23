كولتارد يتوقع توجه فيتيل صوب استون مارتن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020

توقع سائق الفورمولا 1 السابق ​دايفيد كولتارد​ ان يختار سائق فريق فيراري سيباستيان فيتيل التوجه صوب فريق استون مارتن في موسم 2021 بعد ان يكون قد إنتهى عقده مع فيراري في 2020. ومن المعلوم ان فريق رايسنغ بوينت الذي يُشارك حاليًا في البطولة مملوك من الملياردير الكندي لورانس سترول والذي كان قد إشترى حصة كبيرة في شركة استون مارتن وسوف يستبدل إسم فريقه الحالي لأستون مارتن. من جهته قال كولتارد: "إن فريق استون مارتن من الممكن له ان يستفيد كثيرًا من سائق ذي خبرة كبيرة مثل فيتيل. انا اعتقد ان سترول يريد تحول الفريق الى فريق رابحٍ. خيار الإنضمام الى استون مارتن هو موجود على طاولة فيتيل".

