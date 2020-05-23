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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرار البايرن يشعل المنافسة بين تشيلسي ونيوكاسل على خدمات كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 مايو 2020
كشفت صحيفة (سبورت) الاسباني، ان المنافسة اشتعلت بين تشيلسي ونيوكاسل للحصول على خدمات البرازيلي فيليب كوتينيو نجم وسط برشلونة بعدما اعلن بايرن ميونيخ الالماني عدم تفعيل بند شرائه في الصيف مقابل 120 مليون يورو.
وكان كارل هاينز رومينيغه المدير التنفيذي للبايرن قد اعلن ان خيار تفعيل البند انتهى، وعلينا التخطيط للموسم المقبل، وسنرى إذا كان لا يزال بإمكان اللاعب أن يلعب دورًا معنا أم لا".
وأشارت إلى أن ممثلي كوتينيو يرغبون في نقله إلى تشيلسي، لكن ليس معروفًا إذا كان العرض المالي سيرضي برشلونة ام لا
في حين ان الجانب المالي لن يمثل عائقًا بالنسبة لـ نيوكاسل لضم نجم السيليساو، على خلفية بيعه المحتمل لصندوق الاستثمار السعودي.
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