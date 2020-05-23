شكرا لقرائتكم الأهلى يغلق أبواب الاحتراف أمام الشناوى ويتمسك ببقائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض مسئولو النادي الأهلى فكرة التفريط في محمد الشناوى حارس مرمي الفريق الأحمر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل تلقيه عروض كثيرة في الفترة الماضية عن طريق بعض الوكلاء حيث أكد مصدر بالنادى الاهلى أن فكرة رحيل محمد الشناوي لم ولن يتم مناقشتها خاصة ان هناك عناصر أساسية لا يمكن التفريط فيها منهم محمد الشناوي الذى يعد من الركائز الأساسية التي كان لها دور بارز في الفترة الماضية مع الفريق وحقق نتائج مبهرة في الموسم الجاري وزاد عن مرماه في مواقف صعبة كثيرة .

وقال المصدر انه سيتم تعديل عقد محمد الشناوى في الفترة المقبلة عقب استئناف النشاط الرياضى الذى يتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل ولكن قرار التعديل تم الاتفاق عليه على ان تكون هناك جلسة مع الحارس الدولى للاتفاق على العقد الجديد في الفترة المقبلة .

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كما رفضت لجنة التخطيط بالاهلى مقترحا ظهر في الأيام الأخيرة بالموافقة على رحيل محمد الشناوى خاصة بعد أن وصلت قيمة أحد العروض لـ5 مليون دولار، على أن يتم التعاقد مع أحمد الشناوى حارس بيراميدز ومنتخبنا الوطني، والذي طلب اللعب للأهلي في ظل عدم رغبته في استكمال مسيرته في بيراميدز لوجود الحارس المهدي سليمان الذي يشارك أساسياً في الفترة الأخيرة، بالإضافة لانضمام شريف اكرامي لبيراميدز بعد رحيله عن الأهلي.

ورأت لجنة التخطيط أن رحيل محمد الشناوى سيؤثر سلبياً بشكل كبير على أداء الفريق حتى في حالة تعويضه بحارس كبير نظراً لكونه هو أفضل حارس في مصر حالياً ولا يقترب أي حارس أخر من مستواه، وبالتالي سيمثل رحيله خسارة فنية كبيرة للفريق وهو ما أكده فايلر أيضاً ليتم صرف النظر نهائياً عن رحيل الشناوي مهما كانت الاغراءات.