شكرا لقرائتكم حارس المقاصة يبدى إعجابه بهذا المسلسل الرمضانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى المقاصة الحالى والاهلى السابق إعجابه الشديد بدور الفنان كريم فهمى فى مسلسل "ونحب تانى ليه" حيث نشر جانب من المسلسل عبر حسابه على انستجرام مشيداً بأداء كريم فهمى ،مسلسل ونحب تاني ليه يعرض علي قناة CBC ، و CBC دراما ، تدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى .

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.

ودخل أحمد عادل عبد المنعم دائرة المرشحين لتدعيم مركز حراسة المرمى بالنادى المصرى البورسعيدى، ويرغب الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى، بقيادة طارق العشرى، فى تدعيم مركز حراسة المرمى بحارس مرمى خبرة فى ظل النقص العددى الذى يشهده هذا المركز بالفريق، ويضم المصرى البورسعيدى بين صفوفه كلا من أحمد مسعود حارسا أساسيا وأحمد عبد الفتاح ومحمد شحاته بديلين.

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ولعب أحمد عادل عبد المنعم بقميص النادى الفيومى حتى الآن 44 مباراة في كل المسابقات، واستقبلت شباكه 38 هدفا، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 19 مباراة.

وحصل عبد المنعم على فرصته فى اللعب مع النادي الأهلي، بعد فترة غياب طويلة عندما حل بديلا لشريف إكرامى فى مباراة الأهلى أمام الأفريقى التونسى فى إياب دور الـ16 المكرر للكونفدرالية، التى فاز بها الأهلى 5 – 4 بضربات الترجيح، لتعيد إلى أذهان الجماهير مباراة نهائى الكونفدرالية.



حارس المقاصة

لقبه جمهور المارد الأحمر بـ"الخلوق" و"الوفى" و"ابن النادى"، وكلها ألقاب يستحقها، فهو من اللاعبين الذين يندر افتعالهم المشاكل، أو أن تسمع لهم صوتًا بالرغم من ابتعاده عن المشاركة لفترات طويلة، إلا أنه أثبت حضوراً في كل المواقف الكبرى.

لعب أحمد عادل مع الأهلى 200 مباراة رسمية بجميع البطولات، وتوج بـ 14 لقبًا محليًا وقاريًا على النحو التالي: 5 بطولات دوري ممتاز، وثلاث بطولات دوري أبطال أفريقيا، ومثيلاتهم لكأس السوبر المصري، وبطولتين لكأس السوبر الأفريقي، وأخيرًا بطولة الكونفدرالية.

رحل أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلى في يناير 2018 إلى مصر المقاصة لمدة موسمين، بعدما ضم الأهلى على لطفى من إنبى وتم قيده بقائمة الفريق فى دورى أبطال أفريقيا.