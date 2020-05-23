شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يوجه بسرعة نقل لاعب السلة لأحد مستشفيات مصر الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه تم نقل اللاعب شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة بالقلعة البيضاء لأحد مستشفيات مصر الجديدة وذلك لتلقي العلاج. Advertisements ووجه عضو المجلس الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي قام بدوره على الفور بإجراء اتصالات مكثفة بوزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبد الوهاب علاجه. ويتمنى نادي الزمالك ومجلس إدارته الشفاء العاجل لنجم السلة شعبان عبد الوهاب.

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