شكرا لقرائتكم كارتيرون وفايلر.. بين البطولات والأداء .. أرقام وإحصائيات الثنائى قبل توقف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي عدم التسرع في ملف تجديد عقده، مؤكداً أنه لن يقوم بهذه الخطوة قبل تحديد موقف الدوري العام هذا الموسم، لأن هذا الامر سيترتب عليه العديد من المتغيرات التي سيكون لها دور كبير في تحديد قراره النهائي ، واتفق فايلر مع الأهلي على تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، إلا أنه ربط الأمر بموافقة اسرته المقيمة في سويسرا، حيث من المقرر أن يسافر فايلر إلى مسقط رأسه لمشاورتهم في الأمر قبل العودة والتجديد بشكل رسمي.
وعلى الجانب الآخر قال الإعلامى خالد الغندور إن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك توجه إلى فندق إقامة الفرنسي باتريس كارتيرون لحسم ملف تجديده للنادى الأبيض.
"الخليج 365" يستعرض فى التقرير التالى أرقام الثنائى فى تدريب الفريقين
قاد كارتيرون الزمالك فى 20 مباراة حقق الفوز فى 12 مباراة وتعادل في 6 وخسر فى 2 وسجل 34 هدف واستقبل 15 آخرين وحقق بطولتين
قاد فايلر الاهلى فى 31 مباراة حقق الفوز فى 25 وتعادل في 4 وخسر فى 2 حقق بطولة واحدة ، سجل 73 هدف واستقبل 16 آخرين
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون وفايلر.. بين البطولات والأداء .. أرقام وإحصائيات الثنائى قبل توقف النشاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.