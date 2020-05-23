شكرا لقرائتكم كارتيرون وفايلر.. بين البطولات والأداء .. أرقام وإحصائيات الثنائى قبل توقف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي عدم التسرع في ملف تجديد عقده، مؤكداً أنه لن يقوم بهذه الخطوة قبل تحديد موقف الدوري العام هذا الموسم، لأن هذا الامر سيترتب عليه العديد من المتغيرات التي سيكون لها دور كبير في تحديد قراره النهائي ، واتفق فايلر مع الأهلي على تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، إلا أنه ربط الأمر بموافقة اسرته المقيمة في سويسرا، حيث من المقرر أن يسافر فايلر إلى مسقط رأسه لمشاورتهم في الأمر قبل العودة والتجديد بشكل رسمي.