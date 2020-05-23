شكرا لقرائتكم مدافع واتفورد: عودة الدوري منتصف يونيو.. "مستحيلة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف كريستيان كاباسيلي مدافع نادي واتفورد أن استئناف الدوري الإنجليزي لكرة القدم في 12 يونيو بعد الإجازة القسرية لفيروس كورونا المستجد، سيكون "مستحيلا" لأنه سيعرّض اللاعبين لخطر الإصابة.

ويضع مسؤولو الدوري نصب أعينهم استئناف المسابقة منتصف الشهر المقبل بعد عودة الأندية إلى تمارين بمجموعات صغيرة هذا الأسبوع، لكن البلجيكي كاباسيلي يعتقد أن اللاعبين لن يكون بوسعهم الوصول إلى لياقتهم البدنية المثالية في هذه الفترة.

وقال لمدونة "كاونتر أتاك " الصوتية: نتحدث عن 12 يونيو. أعتقد أنه مستحيل، لأن فترة التمارين أقل من ثلاثة أسابيع بعد توقف طويل دون القيام بأي شيء. هذا خطير بالنسبة لنا.

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وتابع اللاعب الكونغولي الأصل: لا أعلم، ليس لدي أية معلومات، لكن لا أعتقد اننا سنبدأ في 12 يونيو، لكن الخيار الأمثل لي هو في نهاية ذلك الشهر، سيكون لديك على الأقل 4 أسابيع للتدرب مع الفريق.

وأصيب مدافع واتفورد الجامايكي أدريان ماريابا وعضوان من الجهاز الفني بفيروس "كوفيد-19" فيما رفض قائدهم تروي ديني خوض التمارين بسبب مخاوف حول صحة عائلته.

وتفهم كاباسيلي ابتعاد ديني على غرار لاعب وسط تشلسي الفرنسي نغولو كانتي، مضيفا أن النادي لا يضع ضغوطا على اللاعبين من أجل العودة. وتابع: لو كانت التمارين الكاملة 11 ضد 11 غدا مع التحامات، لن أعود أبدا، لكن في المرحلة الأولى، أعتقد أن الأمور في نصابها وقد حاولوا أن يكون ملعب التمارين آمنا للجميع.