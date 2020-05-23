بعد لافتة نادي القرن الحقيقي.. أنباء عن توقيع «الكاف» عقوبة مالية على الزمالك.. ومرتضى منصور يتحدى

ذكرت وسائل إعلامية أن رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، رفض ما تردد حول توقيع عقوبة مالية على النادي بعد تعليق لافتة "نادي القرن الحقيقي"، واستخدام شعار الاتحاد الافريقي "كاف" على لافتة غير رسمية.

وأفادت صحيفة "الوطن"، نقلاً عن مصدر لها بنادي الزمالك، بأن منصور رفض ما تردد عن توقيع الكاف عقوبة مالية بسبب لافتة نادي القرن الحقيقي، والتي قامت الإدارة بتعليقها على سور النادي.

وقال المصدر إن الغرامة تقدر بـ 2 مليون دولار، نظير انتهاك حقوق ملكية الاتحاد الأفريقي، إلا أن مرتضى منصور أكد لأحد المقربين منه أن الزمالك لن يسدد أي غرامات بحجة أن "الكاف جامل الأهلي".

Advertisements

وكان مسئولو نادي الزمالك قد وضعوا لافتة كبيرة على سور النادي بميت عقبة، مكتوب عليها: "نادي القرن الحقيقي، بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".

وفي السياق ذاته، قالت الصحيفة إن مرتضى منصور يتابع مع نائبه أحمد جلال إبراهيم، وهاني زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى، أعضاء مجلس الإدارة، ملف نادي القرن للتقدم بشكوى رسمية خلال الأيام المقبلة للمحكمة الرياضية الدولية.

وطلب منصور من اللجنة تجهيز كل المستندات وإرفاق اللوائح والنتائج وأرقام الفريق في بطولات الاتحاد الأفريقي، والاستعانة بخبراء مصريين وأجانب وخبراء لوائح بالاتحادين الأفريقي والدولي، من أجل الطعن على معايير الاختيار قبل تسليم الملف إلى المحامي البرتغالي.