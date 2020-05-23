شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. صالح سليم يقود الأهلى للفوز على الزمالك بثلاثية والتتويج بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مثل هذا اليوم 23 مايو 1958 توج النادى الأهلى بطلا للدوري للمرة الثامنة على التوالي في تاريخه عقب الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، فلقد أٌقيمت مباراة الإعادة الحاسمة للقب النسخة الثامنة لبطولة الدوري المصري في موسمها العاشر بين الأهلي بطل المجموعة الأولى والزمالك بطل المجموعة الثانية في تمام الخامسة مساء يوم الجمعة 23 مايو 1958 بإستاد الزمالك، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما قبل خمسة أيام بإستاد الأهلي، في القمة رقم 18.

نجح الأهلي في الحفاظ على لقبه للمرة الثامنة على التوالي في مباراة تألق فيها المايسترو صالح سليم وقاد الأهلي للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم الأهلي بعد 6 دقائق فقط بهدف مخطوف للضيظوى، إثر سلسلة تمريرات متقنة بين الرباعي رفعت الفناجيلي، ميمي الشربيني، طارق سليم، وصالح سليم.

بعدها أهدر الزمالك العديد من الفرص اهمها تسديدة علاء الحامولي، وكرة خليل قدري، لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وفى الشوط الثاني ضاعف صالح سليم النتيجة إثر متابعة جيدة لكرة الضيظوى التي ارتدت من العارضة في الدقيقة العاشرة.

ثم أضاف صالح سليم الهدف الثالث وهدفه الشخصي الثاني قبل نهاية المباراة بخمس دقائق إثر كرة طائشة وصلته فراوغ ألدو حارس الزمالك ووضع الكرة في الشباك ، وقبل النهاية بدقيقتين فقط سجل عصام بهيج هدف حفظ ماء وجه الزمالك.

مثل الأهلي في هذه المباراة: عادل هيكل، فوزى جمعة، رضا عبدالحميد، طلعت عبدالحميد، رفعت الفناجيلى، سليمان فارس، طارق سليم، ميمى الشربينى، السيد الضيظوى، صالح سليم وسيد صالح.

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ومثل الزمالك في المباراة : ألدو، يكن حسين، علاء الحامولي، محمد رفاعي، سمير قطب، عبده نصحى، عصام بهيج، شريف الفار، خليل قدري، دميان وميمى فكرى.

أدار المباراة الحكم حسين إمام، وساعده كل من أحمد الخولي، وفتحي نصير.

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.