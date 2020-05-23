شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..عبد الله بكري فى صلة تدريب قوية تحت إشراف الحضري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض عبد الله بكري لاعب فريق بيراميدز، وصلة تدريبات قوية، تحت إشراف عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق ومنتخب مصر، للحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة توقف النشاط الرياضي الحالية بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، استعداداً لاستئناف الدوري العام خلال الفترة المقبلة، ويحرص الحضري على أداء التدريبات اليومية مع مجموعة من حراس المرمى، الذين استعانوا بخبرات السد العالي فى الملاعب للحفاظ على لياقتهم، في أحد الملاعب الصغيرة، ونشر عصام الحضري، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، خلال قيامه بإعداد عبد الله بكري قبل استئناف النشاط الرياضي.

وعلق الحضري على الفيديو قائلاً: عاش يا كابتن عبدالله...حبيبي كابتن عبد الله بكري.

وكان النادي الأهلي قد تلقى عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع عبد الله بكري نجم دفاع بيراميدز، فى ظل وجود مرونة من ناديه فى ملف بيعه نهاية الموسم الجارى بسبب ارتفاع قيمة عقده الشخصي.

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ويرغب الأهلي فى تدعيم دفاعه بمساك سوبر بناءً على طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، إلا أن الإدارة الحمراء تجد صعوبة فى ضم باهر المحمدى مدافع الإسماعيلي وأسامة جلال مساك إنبى لمغالاة أنديتهما فى الشروط المادية.

ودخل مسئولو الأهلى فى مفاوضات مع عبد الله بكرى فى وقت سابق، وبالتحديد منذ أن كان فى صفوف سموحة وقبل انتقاله لبيراميدز، إلا أن المفاوضات فشلت فى وقتها بسبب مغالاة إدارة الفريق السكندرى المالية فى ملف بيعه.

وتحدث عبد الله بكرى مع إدارة بيراميدز حول إمكانية رحيله إلى الأهلى مؤكدا لهم أن القلعة الحمراء هى الخيار الأول له، إلا أن إدارة الأهلى وبالتحديد لجنة التخطيط لم تحسم موقفها من مسألة ضم اللاعب حالياً، كما لم يفصح رينيه فايلر عن قراره الأخير في هذا الملف.