شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوي يرحب بشريف إكرامي في بيراميدز بصورة من معسكر الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، على الترحيب بشريف إكرامي حارس مرمى الأهلي المقرر انضمامه إلى بيراميدز في نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع القلة الحمراء، ونشر الشناوي صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، جمعته بشريف إكرامي في وقت سابق خلال تواجدهما في معسكر المنتخب الوطني، ويرتبط الثنائي إكرامي والشناوي بصداقة مميزة رغ متنافسهما في نفس المركز، ويحرص كل منهم على مؤازرة الآخر في المواقف الصعبة أو في حالة تعرضه لهجوم وانتقادات جماهيرية باستمرار.



اكرامي والشناوي

على جانب آخر، نفى شريف إكرامي دخول مسؤولى الزمالك في مفاوضات معه في أي فترة من الفترات ولم يعرض اسمه داخل ميت عقبة سواء خلال بدايته في الملاعب أو في الفترة الحالية.

وأضاف شريف إكرامى خلال تصريحات تلفزيوينية، "لم أحدد مصيري حتى الوقت الجاري، هناك بعض العروض أدرسها جيدًا وساستقر على النادي الذي أراه مناسب لي في الفترة المقبلة".

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وأشار شريف إكرامي إلى أن تفاوض عبدالله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، مع نادي الزمالك خلال تواجده في صفوف النادي الأهلي، كان شيئًا طبيعيًا و عبدالله السعيد جاء الأهلي وكان لاعبًا في صفوف النادي الإسماعيلي قائلا "عبدالله السعيد مش ابن النادي الأهلي لذلك مفاوضاته مع الزمالك لم تكن صادمة بالنسبة لي ولعبدالله، أما دخول الزمالك في مفاوضات معي أو مع حسام عاشور مختلف تمامًا فنحن أبناء النادي الأهلي منذ الصغر وصعدنا من قطاع الناشئين".

وأشار شريف إكرامي إنه لا يوجد أي مهاجم خطير مقارنة بعماد متعب، مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي سابقًا وأنه لعب أمام مهاجمين داخل مصر وخارجها ولكنه لم يجد أخطر من عماد متعب، وذلك خلال تدربهم في القلعة الحمراء قائلا "ربما هناك مهاجمين مميزين ولكن المهاجم المرعب عماد متعب كنت أشعر بالخوف ولا أتوقع الزاوية التي يسدد فيها خلال التدريبات و مواجهة الترجي في 2012 الأصعب في حياتي.. ويليها لقاء الهزيمة بسداسية أمام غانا ولا أحد يكتب لي على تويتر فقط أقوم باستطلاع رأي زوجتي" .

وأختتم شريف إكرامي إنه لم يتوقع نهائيًا تألق رمضان صبحي، مهاجم نادي هيدرسفيلد في صفوف النادي الأهلي بعد العودة للقلعة الحمراء على سبيل الإعارة و أن رمضان صبحي حقق نجاحًا كبيرًا بعد العودة للفريق الاحمر وظهر بشكل ملفت للغاية خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي، وأن ذلك الفضل يرجع إلى السويسري رينيه فايلر، الذي نجح في تطوير مستوى اللاعب.