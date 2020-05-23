شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة تدريب لـ ياسر ابراهيم في الجيم على أنغام "أنا عارف اني جامد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، وصلة تدريبات قوية في صالة الجيم، برفقة أًصدقائه، وذلك للحفاظ على لياقته البدنية في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، والذي اجتاح العديد من دول العالم وتسبب في إيقاف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي، كإجراء احتراي لمنع انتشار الفيروس وحرصاً على سلامة اللاعبين، ونشر ياسر إبراهيم فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال قيامه بالتدريبات على أنغام "أنا عارف اني جامد" للفنان محمد رمضان، ويحرص لاعبو النادي الأهلي على خوض التدريبات اليومية وفقاً لخطة رينية فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، من أجل الاستعداد لعودة الدوري.

في سياق متصل، لا يجد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى أزمة كبيرة فى قلب دفاعات الفريق، فى ظل وجود عدد من اللاعبين المميزين فى الوقت الحالى منهم ياسر إبراهيم وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود متولى ورامى ربيعة، إلا أن الجهاز الفنى حدد بديلين فقط سيكون ضم أحدهما إضافة للفريق فى الصيف بحسب أرائهم الفنية.

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وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن فايلر ولجنة التخطيط استقرا أن يكون تدعيم مركز المساك بواحد من الثنائى أحمد حجازي نجم دفاع ويست بروميتتش الأنجليزى ومنتخبنا الوطني، أو المدافع الواعد أسامة جلال لاعب انبى ومنتخبنا الأوليمبي، فيما رفض فايلر ولجنة التخطيط كافة الخيارات الأخرى التى عرضها من قبل عدد من وكلاء اللاعبين.

واعترف المصدر بدخول ناديه فى مفاوضات لضم أحمد حجازى فى بداية الموسم وخلال الأيام الماضية، إلا أن المدافع الدولى أكد على رغبته فى استمرار مسيرته الاحترافية مع ناديه الإنجليزى وتأجيل خطوة العودة للموسم بعد القادم.

وأكد أحمد حجازى لإدارة الأهلى أنه فى حال عودته ستكون وجهته الأهلى الذى خاض معه فترة ناجحة بعد تجربة فيورتينا الإيطالي، قبل العودة للاحتراف الخارجى من جديد عبر بوابة الدورى الإنجليزي، فى الوقت الذى وقع أسامة جلال على عقد مبدئى للانتقال للأهلي، فى الوقت الذى تحاول إدارة الأهلى انهاء اتفاقها بشأن ضم اللاعب مع إدارة انبي.