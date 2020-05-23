حارس ليفربول البديل: أليسون الأفضل.. ولا أستطيع وصفه بكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أشاد أندي لونيرجان، الحارس الثالث لليفربول، بقدرات زميله البرازيلي أليسون بيكر، واصفا بأن العمل معه يمثل سعادة له.

وانضم لونيرجان لليفربول في الصيف الماضي، ليكون الحارس الثالث للريدز خلف أدريان وأليسون بيكر.

وقال لونيرجان في تصريحات لقناة ليفربول:" أتحدث عن أليسون مع حراس المرمى الآخرين وأقول لهم: مهما كنت تعتقد أنه جيد في نظرك، فهو أفضل من ذلك".

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وأضاف:" فإنك تشاهده في الدوري أو في دوري أبطال أوروبا وتعتقد أنه رائع ، ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير، إنه الأفضل فنيا".

وواصل:" كل ما يفعله هو الأفضل، كذلك عقليته ونوع هدوئه.. لا أستطيع أن أقول بكلمات كم هو جيد، إنها مجرد فرحة أن أكون جزءًا من الفريق الذي يلعب به ".

وانضم أليسون بيكر إلى ليفربول في صيف 2018 قادما من روما، في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون يورو.