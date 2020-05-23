رابطة الدوري الألماني تحذر الأندية من الاحتفال بطرق مخالفة لقواعد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 - (د ب أ)

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن رابطة الدوري الألماني حذرت الأندية بشكل عاجل من احتفال لاعبيها بإحراز أهداف بشكل لا يتوافق مع قواعد مكافحة كورونا، وشددت الرابطة على التدابير الصارمة في مواجهة الفيروس.

وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية أن هذا التحذير جاء في خطاب من ثلاث صفحات بعثت به الرابطة إلى أندية الدرجتين الأولى والثانية.

ونقلت الصحيفة عن الخطاب:" من بين ردود الفعل الإيجابية، وردت أيضا ردود فعل نقدية أعطتنا الشعور بأن تركيز وسائل الإعلام والرأي العام، بما في ذلك الساسة أيضا، ينصب على التزام الأندية بجميع التعليمات والتدابير".

كان تجمع لاعبي نادي هيرتا برلين حول قائدهم فيداد ايبزيفتش للاحتفال بأهداف الفريق أمام هوفنهايم (3:0) في أول يوم لاستئناف الدوري بدون جمهور، قد أثار نقاشا عاما.

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يشار إلى أن الرابطة أوصت في خطتها المتعلقة بالنظافة الصحية والسلامة بالحفاظ على مسافة التباعد أثناء الاحتفال بإحراز أهداف، وسمحت فقط بالتلامس بين اللاعبين بالمرافق والأقدام.

وبدا لاعبو هيرتا متحفظين بشكل واضح في احتفالاتهم في مباراة ديربي العاصمة أمام يونيون برلين مساء أمس الجمعة (4:0).

وثمة توصيات أخرى تتعلق بتصرف اللاعبين داخل غرف خلع الملابس، حيث كتبت الرابطة في خطابها إن " الدخول المتدرج إلى الكبائن بعد نهاية الشوط الأول، وعقب المباراة سيحسن من تجنب الاتصال عن قرب".

ولفتت الرابطة إلى الاهتمام مرة أخرى بأنه في حال " ظهور حالة إيجابية بكوفيد-19، سيقدم مكتب الصحة المختص تتبعا مفصلا للمخالطين، وربما لجأ إلى صور تلفزيونية أيضا لتحديد مدى تدابير الحجر المحتملة".