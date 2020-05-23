المدير التنفيذي لبايرن ميونخ: لن نُفعل بند الشراء في عقد كوتينيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، إنه لن يُفعل بند الشراء في عقد البرازيلي فيليبي كوتينو لاعب الفريق المُعار.

ويلعب كوتينيو في صفوف النادي البافاري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من فريق برشلونة الإسباني.

ويمتلك كوتينيو في عقده بند بند للشراء بقيمة 120 مليون يورو، إلا أن النادي البافاري قرر عدم تفعيله.

Advertisements

وقال رومينيجه في تصريحات لصحيفة "دير شبيجل" الألمانية: "لقد انتهت صلاحية خيار الشراء في عقد كوتينيو ولم نقم بتفعيله".

وأضاف المدير التنفيذي للبافاري: "دفع 120 مليون مقابل لاعب في الوقت الحالي، ليس خياراً مطروحاً لدينا".

واختتم رومينيجه تصريحاته: "علينا الآن استكمال التخطيط للموسم المقبل، وسنرى ما إذا كان يمكن للاعب أن يلعب دورًا معنا أم لا".

جدير بالذكر أن كوتينيو يتعافى الآن من إصابة لحقت به في الكاحل، وشارك هذا الموسم مع بايرن ميونخ في 32 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 9 أهداف وصنع 8.