فاروق جعفر : الزمالك بطل القرن الإفريقي الحقيقي

أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء الأحق بالتتويج بلقب نادي القرن الإفريقي. وأضاف جعفر خلال تصريحات تليفزيونية، أن البطولات هي التي ينبغي أن تحسم لقب نادي القرن الإفريقي، وليس النقاط. أن تحسم لقب نادي القرن الإفريقي، وليس النقاط. وتابع نجم الزمالك السابق " الأجيال الحالية لم تعاصر انجازات الزمالك في القرن الماضي". الزمالك في القرن الماضي". وتشهد الفترة الاخيرة جدلًا واسعًا بشأن أحقية ناديي الزمالك والأهلي بالتتويج بلقب القرن الإفريقي، كما أن الاتحاد الإفريقي هنأ النادي الأهلي بذكرى مرور 20 عامًأ على منحه لقب القرن الإفريقي.

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