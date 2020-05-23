شاهد.. باريس سان جيرمان يهنىء المسلمين بعيد الفطر

حرص نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على تقديم التهاني للمسلمين بمناسبة عيد الفطر المباراك والمقرر له غدًا الأحد . ونشر نادي باريس سان جيرمان عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي العالمي " تويتر" قائلًا :" نادي باريس سان جيرمان⁩ يهنيء الأمة الإسلامية كافة بحلول عيد الفطر كل عام وأنتم بخير ". Advertisements وعلى جانب آخر أقترب الدوري الفرنسي لكرة القدم للعودة من جديد بعد إلغاء الموسم الجاري بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد . وكشفت إذاعة ‘" راديو مونت كارلو " الفرنسية، إن الاتحاد الفرنسي للعبة حدد يوم 22 أغسطس القادم موعدًا لانطلاق بطولة الدوري لموسم 2020-2021، على أن تبدأ منافسات دوري الدرجة الثانية الفرنسي يوم 23 أغسطس . على أن تبدأ منافسات دوري الدرجة الثانية الفرنسي يوم 23 أغسطس . وكانت الحكومة الفرنسية قررت إلغاء مسابقة الدوري الفرنسي الموسم الجاري 2019-2020 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم إهداء اللقب لفريق باريس سان جيرمان نظرًا لتصدره جدول المسابقة بفارق 12 نقطة عن أولمبيك مرسيليا صاحب المرطز الثاني قبل تعليق المنافسات الشهر الماضي في إطار إجراءات الحكومة الفرنسية لاحتواء تفشي الفيروس .

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