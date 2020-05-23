موعد إنطلاق الدوري الفرنسي للموسم الجديد

أقترب الدوري الفرنسي لكرة القدم للعودة من جديد بعد إلغاء الموسم الجاري بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد . وكشفت إذاعة ‘" راديو مونت كارلو " الفرنسية، إن الاتحاد الفرنسي للعبة حدد يوم 22 أغسطس Advertisements القادم موعدًا لانطلاق بطولة الدوري لموسم 2020-2021، على أن تبدأ منافسات دوري الدرجة الثانية الفرنسي يوم 23 أغسطس . القادم موعدًا لانطلاق بطولة الدوري لموسم 2020-2021، على أن تبدأ منافسات دوري الدرجة الثانية الفرنسي يوم 23 أغسطس . وكانت الحكومة الفرنسية قررت إلغاء مسابقة الدوري الفرنسي الموسم الجاري 2019-2020 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم إهداء اللقب لفريق باريس سان جيرمان نظرًا لتصدره جدول المسابقة بفارق 12 نقطة عن أولمبيك مرسيليا صاحب المرطز الثاني قبل تعليق المنافسات الشهر الماضي في إطار إجراءات الحكومة الفرنسية لاحتواء تفشي الفيروس . الفرنسي الموسم الجاري 2019-2020 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم إهداء اللقب لفريق باريس سان جيرمان نظرًا لتصدره جدول المسابقة بفارق 12 نقطة عن أولمبيك مرسيليا صاحب المرطز الثاني قبل تعليق المنافسات الشهر الماضي في إطار إجراءات الحكومة الفرنسية لاحتواء تفشي الفيروس .

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