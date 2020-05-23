ساديو ماني يثير استياء ليفربول بسبب مفاوضات ريال مدريد

اثار الدولي السنغالي ساديو ماني حالة من الغضب الشديد داخل جدران نادي ليفربول الانجليزي، بسبب التقارير التي تؤكد وجود مفاوضات بين اللاعب وادارة نادي ريال مدريد الإسباني. وقال موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، أن صمت ساديو ماني ورفضه التعليق علي الأنباء التي تتحدث عن مفاوضاته مع ريال مدريد يثير استياء مسئولي النادي الانجليزي. أن صمت ساديو ماني ورفضه التعليق علي الأنباء التي تتحدث عن مفاوضاته مع ريال مدريد يثير استياء مسئولي النادي الانجليزي. وطالب ليفربول ماني بضرورة الرد علي هذه الأخبار، لانهاء حالة الجدل الكبيرة التي اثارت غضب مشجعي النادي وخوفهم من رحيل أحد نجوم الفريق الي الميرينجي. وكشف الموقع الإسباني عن رغبة زين الدين زيدان في التعاقد مع ماني المتوج بجائزة افضل لاعب في افريقيا لعام 2019.

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