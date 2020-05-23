بيزيتش يوضح موقفه من العودة إلى اتحاد جدة

أوضح الصربي ألكسندر بيزيتش مهاجم اتحاد جدة السعودي، المعار إلى نادي إف سي سيول الكوري الجنوبي، رغبته في العودة إلى ناديه السعودي خلال الفترة المقبلة.

وقال المهاجم الصربي خلال تصريحات لصحيفة فوتبال الصربية،

إنه سيعود إلى نادي اتحاد جدة خلال الشهر المقبل، مشيرًا أنه لن يمدد إعارته إلى النادي الكوري الجنوبي.

وأضاف بيزيتش أن مسؤولو النادي الكوري

الجنوبي تفاوضوا من أجل استمراره مع الفريق لموسم إضافي آخر لكن لم يحدث اتفاق حول ذلك، مشيرًا أنه سيكمل عقده مع اتحاد جدة حتى نهايته.

يذكر أن النشاط الرياضي في السعودية متوقف منذ مارس الماضي لأجل غير مسمى، على إثر تفشي فيروس كورونا.