شاهد.. معتز عاشور يهنىء أسرة تنس الطاولة بعيد الفطر

حرص معتز عاشور رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة على تهنئة أسرة اللعبة بحلول عيد الفطر المبارك غدًا الأحد .

ونشر اتحاد تنس الطاولة عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك " قائلًا يهنئ المحاسب معتز عاشور

رئيس الإتحاد المصري لتنس طاولة و أعضاء مجلس إدارة الإتحاد كل أسرة تنس الطاولة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات ".

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وعلى جانب آخر ، قال عاشور في تصريحات خاصة لـ"الوفد" إن الاتحاد جاهز لعودة النشاط الرياضي في أي وقت والجميع لديه الرغبة الكاملة في عودة النشاط.

وواصل قائلًا إنهم يعملون الفترة المقبلة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد ويقومون بعمليات تعقيم للحفاظ على صحة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.