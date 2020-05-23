بوكتينيو يختار أفضل 3 لاعبين في الدوري الإنجليزي ويتجاهل ثنائي ليفربول

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو مدرب توتنهام السابق، عن أفضل ثلاثة لاعبين من وجهة نظره في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي. وقال بوكتينيو خلال تصريحات لشبكة سكاي سبورتس العالمية، " أعتقد أن أفضل ثلاثة لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم هم ثنائي مانشستر سيتي كيفين دي براوين وسيرجيو أجويرو بالإضافة إلى فيرمينو مهاجم أن أفضل ثلاثة لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم هم ثنائي مانشستر سيتي كيفين دي براوين وسيرجيو أجويرو بالإضافة إلى فيرمينو مهاجم ليفربول ". وأضاف " هناك العديد من اللاعبين المميزين في الدوري الإنجليزي، بالإضافة لهذا الثلاثي". وتجاهل بوكتينيو ثنائي ليفربول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، بالرغم من مساهمتهما في تربع ليفربول على قمة الدوري الإنجليزي بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

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