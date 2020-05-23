بايرن ميونخ ينهي الجدول حول استمرار كوتينيو مع الفريق

حسم بايرن ميونخ الألماني الجدل حول إمكانية استمرار البرازيلي فيليب كوتينيو المعار من برشلونة الإسباني، مع الفريق البافاري عقب نهاية الموسمالحالي.
وقال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيح: " خيار الشراء في عقد كوتينيو بـ120 مليون يورو انتهت صلاحيته ولم نقم بتفعيله".
وأضاف : " نقوم الآن بالتخطيط لشكل الفريق في الموسم المقبل، وسنري أن كان كوتينيو قادراً علي لعب دور بالفريق أو لا".
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