بايرن ميونخ ينهي الجدول حول استمرار كوتينيو مع الفريق

حسم بايرن ميونخ الألماني الجدل حول إمكانية استمرار البرازيلي فيليب كوتينيو المعار من برشلونة الإسباني، مع الفريق البافاري عقب نهاية الموسم الحالي. الحالي. وقال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيح: " خيار الشراء في عقد كوتينيو بـ 120 مليون يورو انتهت صلاحيته ولم نقم بتفعيله". 120 مليون يورو انتهت صلاحيته ولم نقم بتفعيله". وأضاف : " نقوم الآن بالتخطيط لشكل الفريق في الموسم المقبل، وسنري أن كان كوتينيو قادراً علي لعب دور بالفريق أو لا".

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