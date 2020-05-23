اخبار الرياضه

نوح الموسي جاهز للمشاركة مع الأهلي السعودي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

منح الجهاز الطبي نوح الموسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي الضوء الأخضر للعودة للملاعب من جديد بعد تعافية من الإصابة التي كان يعاني منها في عضلات البطن .

 

وأكدت صحيفة " " أن الموسى سيكون جاهزًا بشكل

تام  بعد تخطي أزمة   الذي تسبب في تعليق النشاط.

 

Advertisements

وحرص حاتم جمعة  دكتور النادي الأهلي على التواصل مع اللاعب وأجرى له عدة اختبارات بدنية أوضحت جاهزيته المبدئية للعودة.

ومن المقرر أن يبدأ الموسى في تنفيذ برنامجًا لياقيًا مكثفًا خلال الفترة المقبلة لاستغلال فترة التوقف والوصول للجاهزية الكاملة للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية فور عودتها.

 

وكان نوح الموسى تعرض للإصابة في أسفل عضلات البطن في منتصف الموسم الجاري وتسببت في غياب اللاعب عن الملاعب في العيديد من مباريات قبل أن تُجرى له عملية جراحية بألمانيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نوح الموسي جاهز للمشاركة مع الأهلي السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا