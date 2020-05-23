منح الجهاز الطبي نوح الموسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي الضوء الأخضر للعودة للملاعب من جديد بعد تعافية من الإصابة التي كان يعاني منها في عضلات البطن .
وأكدت صحيفة " الرياضية " السعودية أن الموسى سيكون جاهزًا بشكلتام بعد تخطي أزمة فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في تعليق النشاط.
وحرص حاتم جمعة دكتور النادي الأهلي على التواصل مع اللاعب وأجرى له عدة اختبارات بدنية أوضحت جاهزيته المبدئية للعودة.
ومن المقرر أن يبدأ الموسى في تنفيذ برنامجًا لياقيًا مكثفًا خلال الفترة المقبلة لاستغلال فترة التوقف والوصول للجاهزية الكاملة للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية فور عودتها.
وكان نوح الموسى تعرض للإصابة في أسفل عضلات البطن في منتصف الموسم الجاري وتسببت في غياب اللاعب عن الملاعب في العيديد من مباريات قبل أن تُجرى له عملية جراحية بألمانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر نوح الموسي جاهز للمشاركة مع الأهلي السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.