رسمياً.. بشيكتاش التركي يطلب تمديد إعارة محمد النني من أرسنال

طلب نادي بشيكتاش التركي بشكل رسمي تمديد غعارة محمد النني نجم الفريق ولاعب المنتخب الوطني المعار من أرسنال الانجليزي مع اقتراب فترة اعارته من النهاية. وقالت صحيفة "فوتوماك" التركية، أن بشيكتاش أرسال خطاباً رسمياً لنادي أرسنال يطلب فيه تمديد اعارة النني حتي نهاية الموسم الحالي علي اقل تقدير، بعد توقف النشاط الكروي إثر أزمة فيروس بعد توقف النشاط الكروي إثر أزمة فيروس كورونا ويلعب النني دوراً محورياً في تشكيلة بشيكتاش، منذ انضمامه في يناير الماضي، ومن المنتظر أن يتم إستئناف مباريات الدوري التركي في 12 يونيو المقبل.

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