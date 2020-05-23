رياضة | لوشيسكو يتمسك ببقاء جيوفينكو مع الهلال

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:38 مساءً - انت الان تقراء خبر لوشيسكو يتمسك ببقاء جيوفينكو مع الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال السعودي إدارة النادي بالإبقاء على النجم الإيطالي جيوفينكو مع الفريق لموسم أضافي.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية على موقعها الإلكتروني ينتظر أن تبدأ إدارة نادي الهلال "الزعيم" في مفاوضة اللاعب للتجديد بعد عودة اللاعبين من بلدانهم في يونيو المقبل، طبقا للصحيفة.

وفي المقابل، اقترب البرازيلي كارلوس إدواردو من توديع الملاعب السعودية والعودة للدوري البرازيلي بعد فترة احترافية ناجحة مع الهلال حقق خلالها ألقاب ست بطولات، أهمها دوري أبطال آسيا، وختمها بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي والتي حل فيها الهلال رابعا.

ويرغب إدواردو في أن يختتم مشواره بتحقيق الدوري والكأس مع الفريق في الموسم الحالي بعد استئنافه المحتمل في يوليو أو أغسطس المقبلين.

ويتصدر الهلال جدول الدوري قبل نهايته بثماني جولات وبفارق ست نقاط عن أقرب منافس في حين وصل مع الفريق إلى قبل النهائي في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

Advertisements

وبسبب تداعيات جائحة كورونا، ينتظر أن تغير إدارة النادي فكرة إقامة المعسكر الخارجي، وينتظر أن يكون داخليا وتحديدا في مدينة الطائف منتصف يونيو المقبل.