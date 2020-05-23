رياضة | حقيقة توقيع وجدي كشريدة للزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:38 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة توقيع وجدي كشريدة للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد نادي النجم الساحلي التونسي على الأنباء المنتشرة حول توقيع وجدي كشريدة نجم الفريق إلى نادي الزمالك في الفترة الماضية.

وأكد قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي أن كل الأنباء المنتشرة عن توقيع وجدي كشريدة للزمالك ليست صحيحة.

وقال قيس عاشور في تصريحات تليفزيونية: "كل ما يتردد حول توقيع كشريدة إلى الزمالك في الفترة الماضية غير صحيح".

وتابع: "لازال يتبقى موسمان في عقد وجدي كشريدة مع االنجم الساحلي، وليس هناك أي شرط جزائي في عقده".

وأضاف: " لم نتلق أي عروض من أندية مصرية بشأن اللاعب، ولا نفكر في رحيله خلال الوقت الحالي".

Advertisements