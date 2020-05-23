رياضة | حقيقة توقيع وجدي كشريدة للزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:38 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة توقيع وجدي كشريدة للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رد نادي النجم الساحلي التونسي على الأنباء المنتشرة حول توقيع وجدي كشريدة نجم الفريق إلى نادي الزمالك في الفترة الماضية.
وأكد قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي أن كل الأنباء المنتشرة عن توقيع وجدي كشريدة للزمالك ليست صحيحة.
وقال قيس عاشور في تصريحات تليفزيونية: "كل ما يتردد حول توقيع كشريدة إلى الزمالك في الفترة الماضية غير صحيح".
وتابع: "لازال يتبقى موسمان في عقد وجدي كشريدة مع االنجم الساحلي، وليس هناك أي شرط جزائي في عقده".
وأضاف: " لم نتلق أي عروض من أندية مصرية بشأن اللاعب، ولا نفكر في رحيله خلال الوقت الحالي".
الزمالك يكشف حقيقة رحيل أوناجم
وفي سياق آخر، انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل المغربي محمد أوناجم نجم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأشارت هذه الأنباء إلى أن أوناجم تلقى العديد من العروض في الفترة الأخيرة سواء من الدوري السعودي أو الدوري التركي لضمه في الصيف واللاعب يدرس هذه العروض.
ولكن نفى نادي الزمالك كل الأنباء المتداولة حول رحيل أوناجم عن الفريق في نهاية الموسم الجاري مؤكدا أن النادي لم يصله أي عروض في الفترة الأخيرة لضم اللاعب.
كما أكد النادي الأبيض أنه لن يفرط في خدمات محمد أوناجم في الصيف القادم نظرا لحاجة الفريق الشديدة له في الموسم القادم.
وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك من إدارة النادي رفض أي عروض تصل إلى أوناجم في سوق الصيف القادم لأنه يحتاج إلى خدمات اللاعب حيث سيعتمد عليه بشكل كبير في الموسم القادم.