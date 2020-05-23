رياضة | ليفربول يتفوق في سباق كاليدو كوليبالي

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:38 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول يتفوق في سباق كاليدو كوليبالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن ليفربول يأمل أن يمنح ساديو ماني ميزة في السباق للتعاقد مع مدافع نابولي كاليدو كوليبالي.

كماأن نابولي يرغب لبيع كوليبالي خلال فترة الانتقالات التالية ، يستعد عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز للتعاقد معه.

بالإضافة إلى ليفربول ، ارتبط أيضًا مانشستر يونايتد وإيفرتون ونيوكاسل يونايتد بقوة مع كوليبالي البالغ من العمر 28 عامًا.

ووفقًا لصحيفة The Express ، يأمل ليفربول أن يؤدي وجود ماني في غرفة خلع الملابس مع كوليبالي مواطنه السنغالي إلى وصوله للريدز.

وأشار التقرير إلى أن من المرجح أن يطلب نابولي حوالي 70 مليون جنيه استرليني ليكون الأكثر قيمة.

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ومن جانب آخر حسم واحد من أساطير نادي ليفربول الإنجليزي الجدل حول مستقبل الثنائي محمد صلاح وساديو ماني نجمي الفريق الفترة القادمة

وأكد كيني دالجليش أسطورة ليفربول السابق أن صلاح وماني لن يرحلا عن الريدز في الصيف القادم نهائيا.

وقال كيني في تصريحات صحفية: " هناك أندية تعتقد أنه بإمكانها الحصول على ماني، إلا أن الأمر لا يبدو كذلك".

وتابع: " صلاح وماني وفيرمينو لن يرحلوا، إلا إذا كانوا غير سعداء في ليفربول، ولا يبدو أنهم كذلك".

وأختتم: " في نهاية المطاف ومثل أي شيء، سيتغير الفريق قليلا، لن تتمكن الأندية الأخرى من ضم لاعبي ليفربول، إلا إذا أراد النادي مغادرتهم".