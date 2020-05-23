رياضة | بايرن ميونيخ ينافس مانشستر يونايتد لضم نجم بوروسيا دورتموند

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:38 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ ينافس مانشستر يونايتد لضم نجم بوروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن مانشستر يونايتد قد يواجه منافسة من بايرن ميونيخ عندما يتعلق الأمر بتوقيع مهاجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو.

لا يزال سانشو البالغ من العمر 20 عامًا مرتبطًا بانتقال محتمل إلى أولد ترافورد على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستمرة ، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الصفقات الصيفية.

كان سانشو في حالة ممتازة مع بوروسيا دورتموند خلال موسم 2019-20 ، وسجل 17 هدف وساهم بـ 19 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

يُنظر إلى يونايتد على نطاق واسع على أنه المرشح المفضل لسانشو ، ولكن وفقًا لـ ESPN ، يمكن أن يحارب بايرن للحصول على توقيعه.

يدعي التقرير أن عمالقة الدوري الألماني "استفسروا" عن سانشو قبل تفشي فيروس كورونا وحددوا المهاجم كبديل عن ليروي ساني من مان سيتي.

يذكر أن كان سانشو بديلا متأخرا في فوز دورتموند 4-0 على شالكه 04 نهاية الأسبوع الماضي.

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ومن جانب آخر كشفت تقارير عن أن مهاجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو حريص على الانتقال إلى لندن هذا الصيف.

ارتبط اسم سانشو الذي ولد في جنوب لندن ، بالانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال الأشهر القليلة الماضية.

زعم تقرير حديث أن دورتموند يتوقع بقاء سانشو مع النادي خلال فترة الانتقالات هذا الصيف ، على الرغم من أن التكهنات المحيطة بمستقبله من المرجح أن تستمر.

على الرغم من اهتمام يونايتد ، زعم الصحفي الإيطالي غابرييل ماركوتي أن سانشو يرغب في الانضمام إلى ناد في العاصمة الإنجليزية ، مما قد يضع تشيلسي في حالة ترقب.

وقال ماركوتي لشبكة بي تي بي ميديا ​​نتورك: "قيل لي أن سانشو يفضل العودة إلى الوطن بعبارة أخرى إلى لندن حيث نشأ".

وتابع: "لكني متأكد من أنه يفضل الانتقال إلى أي مكان يمنحه أفضل تألق طويل الأجل.

تألق سانشو البالغ من العمر 20 عامًا ، مع بوروسيا دورتموند خلال موسم 2019-20 ، وسجل 17 مرة وساهم بـ 19 تمريرة في 35 مباراة في جميع المسابقات.